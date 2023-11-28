ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ: РОССИЯ – АБХАЗИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТРАДИЦИЯМИ И ОБЫЧАЯМИ ДВУХ НАРОДОВ
Сухум. 28 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжает работу выставочная экспозиция, призванная наладить культурно-образовательный диалог между Абхазией и Россией, а также познакомить жителей и гостей города с красотой и богатством русской культуры. Мероприятие проходит под эгидой проекта «Культурный Мост: Россия – Абхазия», запущенного АНО Центр открытого образования «ПРОсвет», при поддержке Министерства просвещения РФ.
«Одним из главных стимулов для запуска проекта стало растущее взаимодействие между Абхазией и Россией во всех сферах жизни общества. Развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в науке, образовании и культуре, способствует выработке новых предложений и обсуждению инициатив, которые будут сближать страны еще сильнее», – отмечают организаторы мероприятия.
Выставка будет открыта до конца декабря. Посетители смогут погрузиться в атмосферу национального колорита и углубить свои знания о традициях и обычаях российского и абхазского народов, знакомясь с картинами, поделками и литературными работами, созданными учащимися абхазских школ в ходе творческих мастер-классов.
В настоящий момент на выставке представлено более 100 экспонатов, несущих в себе элементы как русской, так и абхазской культуры. При этом экспозиция постоянно пополняется новыми работами.
В рамках проекта в декабре также запланировано проведение форума, направленного на обсуждение наиболее актуальных вопросов по ведению образовательной деятельности на русском языке и изучению русского языка как иностранного.
Участниками форума станут ведущие российские специалисты в области лингвистики, педагогики и культурологи, которые поделятся своими знаниями и опытом с коллегами из Абхазии. Для гостей форума будет организована увлекательная культурно-экскурсионная программа под руководством опытного местного гида по уникальным достопримечательностям гостеприимной Абхазии.
Адрес выставки: г. Сухум, ул. Абазинская, д. 38.
Время работы: ежедневно, с 11:00 до 18:00.
Выходной день – среда.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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