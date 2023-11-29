ДЕЛЕГАЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ЛИВАНА ПРИБЫЛА В АБХАЗИЮ

Начальник отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Инал Хутаба рассказал в интервью «Апсны.Иахьа» о приезде делегации.

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации состоялась встреча с делегацией соотечественников из Ливанской Республики.

«Наши соотечественники приехали из столицы Ливана Бейрут. В делегацию входят 12 человек. Некоторые из них приехали в Абхазию впервые.

Главная цель приезда – увидеть Абхазию», – сказал Хутаба.

По его словам, встреча прошла в дружественной обстановке.

«Мы давно сотрудничаем с ними, проводим онлайн-встречи, переговоры. Мы и в период коронавируса проводили онлайн-конференции. Налаживаем связи с соотечественники и развиваем отношения», – сказал Хутаба.

По словам сотрудника Госкомитета, делегация планирует пробыть в Абхазии до 13 декабря.