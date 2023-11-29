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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ЛИВАНА ПРИБЫЛА В АБХАЗИЮ

Новости Среда, 29 ноября 2023 11:32
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ДЕЛЕГАЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ЛИВАНА ПРИБЫЛА В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации состоялась встреча с делегацией соотечественников из Ливанской Республики.

Начальник отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Инал Хутаба рассказал в интервью «Апсны.Иахьа» о приезде делегации.

«Наши соотечественники приехали из столицы Ливана Бейрут. В делегацию входят 12 человек. Некоторые из них приехали в Абхазию впервые.

Главная цель приезда – увидеть Абхазию», – сказал Хутаба.

По его словам, встреча прошла в дружественной обстановке.

«Мы давно сотрудничаем с ними, проводим онлайн-встречи, переговоры. Мы и в период коронавируса проводили онлайн-конференции. Налаживаем связи с соотечественники и развиваем отношения», – сказал Хутаба.

По словам сотрудника Госкомитета, делегация планирует пробыть в Абхазии до 13 декабря.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 11:34

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