В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАЯ ГРАЖДАН В АБХАЗИИ»

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . В парламентском Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, рассмотрели проект закона «Об основах социального обслуживания граждан в Республике Абхазия». В его обсуждении приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и его заместитель Кама Адзинба.

В законопроекте предусматривается обеспечение и защита прав граждан (семей) на социальное обслуживание, повышение его уровня, качества, доступности, безопасности и эффективности. При этом конкретизируется содержание ряда понятий, таких как «социальное обслуживание», «социальная услуга», «трудная жизненная ситуация», устанавливает принципы социального обслуживания граждан.

По итогам обсуждения члены Комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.