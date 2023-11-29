В АГУ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . На экономическом факультете АГУ состоялся круглый стол, организованный кафедрой государственного управления и менеджмента в рамках плановых мероприятий Научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых (НОСАМУ). Тема круглого стола – «Стратегическое планирование как фактор обеспечения экономического развития страны».

В его работе приняли участие заведующий кафедрой госуправления и менеджмента, доктор экономических наук, профессор Хута Гумба, заместитель декана экономического факультета, старший преподаватель Инал Хамгоков, руководитель НОСАМУ АГУ, кандидат экономических наук, доцент Линда Ампар, руководитель НОСАМУ экономического факультета, старший преподаватель кафедры национальной экономики Илона Мирцхулава, а также студенты 4 и 5 курсов специальности «Менеджмент организации».

С докладами выступили: преподаватель кафедры госуправления и менеджмента Анзор Цкуа – «Роль стратегического планирования в развитии национальной экономики Абхазии»; студенты 5 курса специальности «Менеджмент организации» – Кан Дзадзамия – «Стратегическое планирование развития агропромышленного комплекса РА»; Мелисса Пачулия – «Стратегия развития национальной экономики в области туристско-рекреационного комплекса РА»; студенты 4 курса специальности «Менеджмент организации» – Николь Гиндия – «Основные аспекты стратегического планирования РА в сфере туризма»; Анна Егорова – «Стратегическое планирование инвестиционной деятельности в РА»; Айнар Сабекия – «Стратегия развития туризма в Республике Абхазия».

По итогам круглого стола участники были награждены дипломами.