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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Среда, 29 ноября 2023 11:41
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Жителю г. Сухум вменяется незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта. Андрей Галимулович Мухамаштин был задержан в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД совместно с ОУР УВД по Гагрскому району.

Вышеназванный гражданин хранил при себе бумажный сверток с наркотическим веществом марихуана, которое было обнаружено и изъято в ходе его личного досмотра, проведенного в служебном порядке.

На период предварительного следствия гражданин Мухамаштин отпущен под подписку о невыезде. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 223 УК РА проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

***

Отделом дознания столичного УВД расследуется уголовное дело, возбужденное по. ч. 1 ст. 223 УК РА в отношении жителя г. Сухум Ломия Алексея Руслановича.

У последнего в ходе личного досмотра был обнаружен медицинский шприц с жидкостью, как в последствии установлено экспертами ЭКЦ МВД РА, наркотическим средством «методон».

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с ОГАИ столичного УВД. Гражданин Ломия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 11:42

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