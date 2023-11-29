 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ЧЕТЫРЕ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Среда, 29 ноября 2023 11:45
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ ЧЕТЫРЕ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с должностными лицами УБК и ТП ГТК, в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра, в салоне и багажном отделении были обнаружены и изъяты, ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия четыре аппарата для извлечения криптовалюты.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 11:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ФИНАЛИСТОВ СУПЕРСЕЗОНА «APSNY STAR» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.