ИЗЪЯТЫ ЧЕТЫРЕ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . Должностными лицами ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с должностными лицами УБК и ТП ГТК, в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра, в салоне и багажном отделении были обнаружены и изъяты, ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия четыре аппарата для извлечения криптовалюты.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.