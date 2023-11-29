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Абхазия Информ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ФИНАЛИСТОВ СУПЕРСЕЗОНА «APSNY STAR»

Новости Среда, 29 ноября 2023 11:47
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ФИНАЛИСТОВ СУПЕРСЕЗОНА «APSNY STAR»

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Полуфинал третьего сезона музыкального проекта «Apsny Star» состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева. В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян. От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.

Суперсезон «Apsny Star» завершится 22 декабря.

Проект «Аpsny Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон», Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 11:50

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