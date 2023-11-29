СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ФИНАЛИСТОВ СУПЕРСЕЗОНА «APSNY STAR»
Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Полуфинал третьего сезона музыкального проекта «Apsny Star» состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева. В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая и Самвел Миракян. От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.
Суперсезон «Apsny Star» завершится 22 декабря.
Проект «Аpsny Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон», Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.