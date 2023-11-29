С НОВОГО ГОДА В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЯМ

одиноким матерям за одного ребенка – 2000 рублей; ⠀

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . Депутаты Сухумского городского Собрания установили новые размеры социальных пособий, которые начнут действовать в Сухуме с 1 января 2024 года. Из бюджета города будут выплачивать:

многодетным семьям с тремя детьми – 1000 рублей за каждого ребенка;

с четырьмя детьми по 1500 рублей;

с пятью и более детей по 2000 рублей на каждого ребенка; ⠀

круглым сиротам по 3000 рублей в месяц; ⠀

пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет – 3000 рублей;

пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы – до 3000 рублей; ⠀

пособие при рождении ребенка – 10 тыс. рублей.

В 2023 году размеры соцпособий уже повышали на 50%.