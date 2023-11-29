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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

С НОВОГО ГОДА В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЯМ

Новости Среда, 29 ноября 2023 12:10
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С НОВОГО ГОДА В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЯМ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания установили новые размеры социальных пособий, которые начнут действовать в Сухуме с 1 января 2024 года. Из бюджета города будут выплачивать:

одиноким матерям за одного ребенка – 2000 рублей;

многодетным семьям с тремя детьми – 1000 рублей за каждого ребенка;

с четырьмя детьми по 1500 рублей;

с пятью и более детей по 2000 рублей на каждого ребенка;

круглым сиротам по 3000 рублей в месяц;

пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет – 3000 рублей;

пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы – до 3000 рублей;

пособие при рождении ребенка – 10 тыс. рублей.

В 2023 году размеры соцпособий уже повышали на 50%.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 12:12

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