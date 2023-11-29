ВЛАДИМИР РЕСИН ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

«С тех пор как в 2008 году Россия признала Абхазию и установила официальные дипломатические отношения, мы тесно сотрудничаем на всех уровнях, – сказал Владимир Ресин. – Россия обещала защищать Абхазию и помогать ей развиваться как независимому государству. Это взаимовыгодное стратегическое партнерство».

Инал Ардзинба рассказал о развитии экономики страны и особом внимании, которое уделяется восстановлению инфраструктуры и развитию туризма. В последние годы российские туристы все чаще выбирают это направление для путешествий. Только в сезон 2023 г. в стране побывали около 2 млн россиян, для сравнения, в советское время курорты Абхазии ежегодно посещали около 4 млн человек. Министр отметил, что сегодня идет упор на строительную сферу, восстановлению здравниц и гостиниц. В Абхазии надеются привлечь к проектам развития туристической инфраструктуры российские инвестиции. Вскоре планируется подписание соглашений с Российской Федерацией об исключении двойного налогообложения и о гарантиях для инвесторов.

Владимир Ресин высоко оценил экономический потенциал Абхазии, который можно активно развивать с привлечением российского бизнеса при одновременном предоставлении российским девелоперам необходимых гарантий со стороны абхазских властей.

«В Москве найдётся немало инвестиционно-строительных структур высокого профессионального уровня, которые могли бы войти в соответствующие проекты на территории Абхазии, – отметил Владимир Ресин. – Разумеется, при обеспечении абхазской стороной необходимых гарантийных условий».

Инал Ардзинба заверил, что абхазская сторона готова предоставить столичным и российским компаниям перечень имеющихся пилотных проектов и оказывать предпринимателям необходимую поддержку со стороны правительства республики.

Владимир Ресин, в бытность руководителем строительного комплекса Москвы, координировал ряд знаковых московско-абхазских проектов, среди которых особое место занял Дом Москвы в Сухуми, который до сих пор работает.

Владимир Ресин вкратце сообщил Ардзинба о своей нынешней деятельности в качестве депутата Государственной думы, а также советника мэра Москвы и советника патриарха Московского и всея Руси по строительству. Рассказал и о реализуемой под его кураторством Программе строительства в Москве православных храмов шаговой доступности, которая активно осуществляется в столице в течение последних 13 лет.

Собеседники договорились продолжить полезный диалог и поддерживать контакты.

https://rsknews.ru/2023/11/28/vladimir-resin-vstretilsya-s-ministro/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop