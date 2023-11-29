ПЕТР ВОРОНКОВ: «ШЕЛЕСТ МОРЯ, СВЕЧИ, ШАМПАНСКОЕ И МАНДАРИНЫ»

Новогодняя Абхазия сегодня. И никакого вам зимнего вечера в Гаграх. Потому что не в Гаграх, а в Гагре. Так правильно, иначе местные обижаются. И потом, зима здесь – одно название. Бывали годы, когда температура в декабре-январе поднималась до +20. Пальмы, кипарисы, эвкалипты – аромат растений смешивается с морским бризом, к нему присоединяются яркие мандариновые ноты, и праздничный коктейль готов.

Какая же Абхазия без мандаринов? Здесь из них делают и вино, и ликер, и чачу… Ящичек с этими яркими фруктами стоит при входе почти в каждый отель как приятное дополнение к welcome drink. Интересно, а пробовал ли кто-нибудь настойки из фейхоа или инжира или пиво, смешанное с гранатовым соком? Оригинальный напиток, кстати, очень нравится женщинам.

Вообще, что касается попить-поесть, Абхазия – весьма достойный маршрут. Особенно на Новый год. Правда, придется поторопиться с бронированием, если уже не поздно.

Экскурсии, поездки почти те же, что и летом, но со своей праздничной атмосферой. Озеро Рица, Новый Афон, Пицунда, Сухум. Не везите с собой шампанское, если только оно не какое-нибудь элитное. В Абхазии есть свое, причем оно лучше многих наших игристых вин.

Примерно в 1:00 вся молодежно-туристическая жизнь перемещается из-за стола на пляж. Канонада фейерверков к тому времени слегка успокаивается, хотя отражения на волнах будут вспыхивать еще до утра.

С яхты нарядная Гагра смотрится волшебно. Кстати, и новогодний ужин можно организовать на яхте или на берегу. Для последнего городской пляж не подойдет. Слишком много народа. Но есть такие места, что на всем берегу будете только вы вдвоем с дамой своего сердца.

Шелест моря, свечи, шампанское и мандарины – как-то так…

https://www.kommersant.ru/doc/6365359