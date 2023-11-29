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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Среда, 29 ноября 2023 16:50
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Парламентский Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел ряд законопроектов: «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год», «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».

В заседании приняли участие заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба и руководители государственных внебюджетных фондов.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять в первом чтении все рассмотренные законопроекты на заседании сессии Парламента.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 16:58

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