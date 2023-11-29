ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Парламентский Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел ряд законопроектов: «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год», «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».
В заседании приняли участие заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба и руководители государственных внебюджетных фондов.
По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять в первом чтении все рассмотренные законопроекты на заседании сессии Парламента.
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