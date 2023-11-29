ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ КОНФИСКОВЫВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике, на котором был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалют», направленный на совершенствование правовых механизмов по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей единого оператора передающих и распределительных сетей.

Данный законопроект предусматривает в качестве санкции за первичное присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Абхазии порядка для осуществления деятельности по добыче криптовалют, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – конфискацию оборудования по добыче криптовалют. Проект закона предусматривает, что конфискация оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют будет осуществляться на основании решения суда.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия в первом чтении.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия и проект Закона Республики Абхазия «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия». В обсуждении приняли участие начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия.

Проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Проект закона преследует цель восполнения пробелов в нормативно-правовом регулировании и совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также совершенствования правовой базы и установления новых правовых норм и правовых принципов регулирования интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

По окончании обсуждения данных законопроектов участники заседания решили провести их дополнительное изучение.

Далее был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», инициированный депутатом Д. Маршания. Законопроект обусловлен необходимостью внесения изменений, касающихся принципа формирования Общественной палаты Республики Абхазия. В обсуждении данного вопроса приняли участие члены Общественной палаты Фрида Лазба, Лана Цаава и Эраст Агумава.

По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии принять в первом чтении данный законопроект.