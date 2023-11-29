В МИНТУРИЗМА ПОДВЕЛИ ИТОГИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . В министерстве туризма Абхазии состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам курортного сезона 2023 года, о которых рассказали заместители министра Астамур Барциц и Дмитрий Зантария.

«На основании данных, полученных в результате анализа работы туристических объектов и средств размещения, Абхазию в 2023 г. посетили около 1 миллиона 300 человек. В средствах размещения отдохнуло порядка 300 тыс. человек, количество экскурсантов, согласно проданным билетам – 936 591 человек», – сообщил Барциц.

По его словам, наиболее востребованными маршрутами у гостей, приезжающих в Абхазию на один день, являются «Золотое кольцо Абхазии» (стоимость 2200 руб.), экскурсия на озеро Рица (1800 руб.) и термальные источники (2300 рублей).

Барциц также отметил, что в 2023 г. были введены в эксплуатацию 13 новых комфортабельных объектов размещения на 4 500 койко-мест.

«Наибольшая загрузка мест размещения наблюдалась с июня по сентябрь в Гагре, Пицунде и Новом Афоне. Средняя продолжительность отдыха в Абхазия составляла 7-10 дней. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных учреждений в мае и сентябре составила 57%, в летние месяцы – 87%», – сказал он.

По словам Барциц, количество койко-мест в 2023 году превысило довоенные показатели.

В 2023 году к курортному сезону было подготовлено 858 объектов размещения на 38 581 место.

«В период высокого туристического сезона в работу было вовлечено около 26 тыс. человек в сфере туризма (обслуживающий персонал, экскурсоводы, водители и т.д.). Кроме специализированных мест размещения, в частном секторе более 11 тысяч семей сдавали жилье туристам. В течение летнего курортного сезона во взаимодействии с Министерством по налогам и сборам, данный показатель был увеличен и на 1 октября составил 46 972 места, при этом количество объектов достигло 1052. В советское время коечный фонд Абхазии составлял 44 тыс. койко-мест», – сказал Барциц.

Рост произошел за счет введения в эксплуатацию, а также реновации объектов размещения и увеличения койко-мест в них.

Барциц сообщил журналистам и данные по посещаемости Рицинского парка и Новоафонской пещеры.

На 28 ноября Рицинский реликтовый национальный парк посетило 572 737 человек, объем оказанных платных услуг составил 380 млн 687 тыс. 900 рублей. Комплекс Новоафонской пещеры посетило 385 001 человек, с общим объемом оказанных платных услуг 269 млн 500 тыс. 700 рублей.

По информации заместителя министра туризма Дмитрия Зантария, в 2023 г. было аттестовано 460 экскурсоводов. В 2022 г. – 693, а в 2021 г. – 230 человек.

«Аттестованных экскурсоводов первой категории в 2023 году 8 человек, второй категории – 10 человека, повторников – 256, новичков – 204 человека», – сказал Зантария.

За сезон 2023 г., согласно данным, полученным от МЧС, зарегистрировано 20 несчастных случаев с иностранными гражданами, прибывшими в Абхазию на отдых. В Сухуме и Сухумском районе, в Гагре и Гагрском районе – по 6 случаев, в Гудауте и Гудаутском районе – 8 случаев.

Астамур Барциц также сообщил журналистам о том, что с января по октябрь 2023 г. отдел контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы Минтуризма совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявил 36 гидов-нелегалов.

Проверки на наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака (бейджа), выданного согласно реестру Минтуризма, проводились на территории Новоафонского монастыря, на въезде в Рицинский реликтовый национальный парк, в Сухумском ботаническом саду, на нескольких постах ГАИ по республиканской трассе.

Составлено 36 административных протоколов, 5 нелегальных гидов оплатили штраф в бюджет Абхазии за ведение экскурсионной деятельности без разрешительных документов.

За отчетный период отделом информационного сопровождения обработано свыше 400 звонков на «горячую линию».

Как сообщил Барциц, по предварительным расчётам, занятость в туристической отрасли составляет порядка 26 тыс. человек с учетом частных домохозяйств, экскурсий, общественного питания и транспорта. Основная часть занятых приходится на частные домохозяйства и смежные с туризмом отрасли.

Средний уровень заработной платы работников курортно-туристической сферы составляет от 14, 5 тыс. до 21 тыс. рублей. В отдельных объектах он достигает и более высоких показателей. Самая высокая средняя заработная плата в Гагрском районе – более 70 тысяч рублей в ООО АПМ «Литфонд».

Средняя цена на проживание в объектах размещения в 2023 г. составляет:

квартиры – от 3000 руб,;

гостевые комнаты – от 1500 руб. с человека;

пансионат с питанием – от 2700 руб. с человека.

«Цены зависят от сезона, удаленности от моря, наличия удобств. Исходя из данных мониторинга сотрудников Минтуризма, среднестатистический турист за 7 дней пребывания в стране тратит на проживание, питание, экскурсию, сувениры и прочие расходы от 29 400 до 90 500 рублей», – сказал Барциц.

Об этом сообщает Минтуризма.