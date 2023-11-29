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Абхазия Информ

В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ МУРАТА КАБАРДОКОВА

Новости Среда, 29 ноября 2023 17:34
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В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ МУРАТА КАБАРДОКОВА

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Молодой, талантливый композитор и пианист, смелый в творческих экспериментах Мурат Кабардоков впервые выступит перед абхазским зрителем совместно с «Клевер-квартетом» из Санкт-Петербурга. В программе: музыка М. Кабардокова к фильмам и спектаклям, обработки и фантазии на темы фольклорных мелодий разных народов.

Концерт состоится 1 декабря в Абхазской госфилармонии. Начало: в 19:00.

Мурат Кабардоков – победитель конкурса композиторов «Партитура» в номинации «Киномузыка» (2020 г.), автор музыки к фильму А. Сокурова, народный артист Кабардино-Балкарской республики, заслуженный деятель искусств Адыгеи.

Для тех, кто еще не успел приобрести билеты, есть возможность сделать это, не выходя из дома по ссылке: https://ticketme.biz/activi.../01HCM4XXDHHSGY2JR6KSWNSMER...

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 17:37

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