В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ МУРАТА КАБАРДОКОВА
Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Молодой, талантливый композитор и пианист, смелый в творческих экспериментах Мурат Кабардоков впервые выступит перед абхазским зрителем совместно с «Клевер-квартетом» из Санкт-Петербурга. В программе: музыка М. Кабардокова к фильмам и спектаклям, обработки и фантазии на темы фольклорных мелодий разных народов.
Концерт состоится 1 декабря в Абхазской госфилармонии. Начало: в 19:00.
Мурат Кабардоков – победитель конкурса композиторов «Партитура» в номинации «Киномузыка» (2020 г.), автор музыки к фильму А. Сокурова, народный артист Кабардино-Балкарской республики, заслуженный деятель искусств Адыгеи.
Для тех, кто еще не успел приобрести билеты, есть возможность сделать это, не выходя из дома по ссылке: https://ticketme.biz/activi.../01HCM4XXDHHSGY2JR6KSWNSMER...
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