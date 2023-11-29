ЗА ПОЛГОДА МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ «ЛАСТОЧКА» ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . За полгода «Ласточка» между Сочи и Гагрой перевезла 48 309 пассажиров. Пик перевозок пришелся на август. Напомним, электропоезд запустили 8 июня 2023 года по договоренности руководства АЖД и РЖД из-за высокого спроса на поездки в российско-абхазском направлении.

Больше всего пассажиров прибыло в Абхазию в августе – 15826 человек, в июне – 3480, в июле – 10652, в сентябре – 11624, в октябрь – 4177, в ноябре – 2550 человек, сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

В планах – продлить маршрут электрички и в другие районы Абхазии, в первую очередь – в Сухум.

Об этом сообщают «Кубанские новости».