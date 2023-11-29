ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛ КАТАЛОГ «АХАТЭЫ КОЛЛЕКЦИЯ»

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ . Несколько десятков произведений живописи и графики, представленные на выставке «Частная коллекция» 11-22 апреля в Центральном выставочном зале столицы, вошли в каталог «Ахатэы коллекция». Каталог был составлен и выпущен Фондом Первого президента Абхазии В.Г. Ардзинба.

«В ЦВЗ были представлены картины из сухумских частных коллекций и Фонд Первого Президента Абхазии предложил организаторам выставки помочь в издании каталога представленных картин. Так работы сухумских коллекционеров стали доступными для широкой аудитории. Эти произведения имеют художественную и историческую ценность. Так как целью Фонда является популяризация Абхазии, мы с удовольствием помогли кураторам проекта в издании каталога и профинансировали его», – рассказала «Абхазия-Информ» любитель живописи, помощник председателя благотворительного фонда Анна Керопян.

По ее словам, в основном это работы 70-80х годов ХХ столетия. В тот период в Сухуме было создано пространство – объединение людей, художников, позднее получившее название «Сухумский авангард».

Не так давно в ЦВЗ была представлена ещё одна выставка частных коллекций того периода. Поэтому, скорее всего, проект будет продолжен и Фонд окажет помощь в издании второго каталога.

На фото: А. Яковлев, Сю Елисеев. Японский театр (Кабуки).