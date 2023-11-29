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Абхазия Информ

РУКОВОДИТЕЛИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И АБУ-ДАБИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 29 ноября 2023 20:29
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РУКОВОДИТЕЛИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И АБУ-ДАБИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 29 ноября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава находится с рабочим визитом в столице Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Президент ТПП Абхазии посетила международную продовольственную выставку «ADIFE 2023» (Abu Dhabi International Food Exhibition), которая проходила в Национальном выставочном центре Абу-Даби, под патронажем Его Высочества шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, председателя правления Управления по сельскому хозяйству и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби.

Выставка объединила производителей продуктов питания, дистрибьюторов, импортеров, оптовых и розничных продавцов, а также представителей институционального и коммерческого общественного питания.

«Выставочное мероприятие в Абу-Даби играет ключевую роль в развитии пищевой промышленности и сферы гостеприимства, которые существенно влияют на экономическое развитие региона. Участники могут активно взаимодействовать с целевой аудиторией, получать актуальную информацию о рынке и расширять свой деловой круг», – считает Тамила Мерцхулава.

В рамках визита, на полях выставки состоялась встреча президента ТПП Абхазии с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Абу-Даби Ахмедом Халифа Аль Кубайси, на которой обсуждались вопросы совместного сотрудничества.

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Глава ТПП Абу-Даби отметил, что визит абхазской делегации в ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию экономического и торгового сотрудничества между двумя сторонами. Он подчеркнув готовность палаты оказать всю необходимую поддержку совместному сотрудничеству между Абу-Даби и Республикой Абхазия.

В свою очередь, Тамила Мерцхулава рассказала о деятельности возглавляемой ею организации, направленной на реализацию проектов, способствующих экономическому развитию страны. Она подчеркнула, что встреча с руководством Торгово-промышленной палаты Абу-Даби для абхазской стороны имеет важное значение.

«Наша встреча направлена на изучение и продвижение перспектив совместного экономического сотрудничества и оказание поддержки членам абхазской ТПП по налаживанию связей с предприятиями Эмиратов», – сказала президент ТПП Абхазии.

Она также отметила, высокий уровень развития промышленного сектора, туризма, передовых технологиях и инфраструктуры ОАЭ. Тамила Мерцхулава пригласила эмиратских коллег посетить Абхазию с бизнес-миссией в удобное для них время.

В результате беседы была достигнута договоренность о продолжении контактов между Торгово-промышленными палатами обеих стран.

Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между двумя палатами. В заключение стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 29 ноября 2023 20:32

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