МВД АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЦЕННЫХ ПОРОД

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ . Сотрудники органов внутренних дел проводят комплексные мероприятия, направленные на недопущение и выявление фактов самовольной вырубки хвойных деревьев и их незаконной реализации. Буквально с конца ноября лесные браконьеры с целью личной наживы уничтожают молодые насаждения пихты и елей, представляющих природоохранную ценность республики.

Как прокомментировал начальник отдела уполномоченных участковых милиции УВД по Гагрскому району Рамин Гамисония, на 29 ноября 2023 г. в лесном массиве горы «Мамзышха» Гагрского района сотрудниками милиции выявлено 3 факта противоправных деяний данного характера. Материал по факту незаконной вырубке хвойных деревьев в отношении нарушителей – а это житель г. Сухум Чхеидзе Гембера Гивиевича, 1999 г.р, проживающий в г. Гудаута Цвейба Дамея Виликовича, 1997г.р и житель с. Лыхны Халваш Аляса Нуриевича, 1997г.р., направлен в орган предварительного расследования. 64 уничтоженных дерева ценной породы складированы в Гагрском УВД, автомобили поставлены на штрафстоянку.

По дороге на «Мамзышха» выставлен контрольно-пропускной пункт, где дежурят сотрудники милиции совместно с инспекторами-экологами и лесниками Гагрского района. Пункт работает круглосуточно, сотрудники милиции ведут учет и проверку въезжающего транспорта, проводят предупредительно-профилактические беседы с целью недопущения вырубки хвойных деревьев. За незаконную порубку растений, представляющих природоохранную ценность, законодательством Республики Абхазия предусмотрена уголовная ответственность.

Начальник отдела уполномоченных участковых милиции УВД по Гагрскому району Рамин Гамисония отметил, что в прошедшем 2022 году за незаконную порубку хвойных деревьев были задержаны граждане Абхазии, в отношении которых следственным отделом районного управления внутренних дел возбуждено 4 уголовных дела по ст. 257 УК РА. К уголовной ответственности привлечены 9 граждан, которые совершили преступление группой лиц по предварительному сговору, в результате чего лесному фонду был нанесен ущерб в крупном размере.

С целью пресечения фактов самовольной вырубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации по указанию министра ВД Роберта Киут сотрудники районных подразделений МВД Абхазии в декабре текущего года проведут серию специальных рейдовых выездов по всей территории республики. Лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов, будут привлекаться к ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.