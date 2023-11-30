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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА

Новости Четверг, 30 ноября 2023 19:04
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ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. Гудаутский районный суд завершил рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению бывших сотрудников паспортного управления МВД Республики Абхазия – заместителя начальника управления, полковника милиции Квадзба Вадима Сергеевича и старшего инспектора паспортной группы по г. Новый Афон Джения Фатимы Вадимовны, а также в отношении их соучастников – Халваш Лолиты Заканбеевны и Квициния Гурама Омаровича, выразившееся в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины – Мыльцеву О.С. за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США.

Как сообщалось ранее, Следственным управлением Генеральной прокуратуры 01 сентября 2020 года уголовное дело было направлено в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу: в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД РА, полковника милиции – Квадзба В.С., обвиняемого по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 2941 (незаконная выдача паспорта гражданина РА) УК РА, ст. инспектора Паспортной группы по г.Новый Афон Паспортного управления МВД РА – Джения Ф.В., обвиняемой по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 2941 УК РА, Квициния Г.А. обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 32, ч. 2 ст. 2941 (соучастие, в форме подстрекательства, в незаконной выдаче паспорта Республики Абхазия) УК РА, и Халваш Л.З., обвиняемой по ч. 5 ст. 32 ч. 2 ст. 2941 (соучастие, в форме пособничества, в незаконной выдаче паспорта РА) УК РА.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор в отношении всех фигурантов уголовного дела, которые были признаны виновными и осуждены по инкриминируемым статьям УК к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания судом наложен запрет осужденным Квадзба В.С., Джения Ф.В. занимать должности в правоохранительной системе сроком на 1 год.

Этим же приговором в отношении всех осужденных было применено постановление Народного Собрания - Парламента РА «Об объявлении амнистии в ознаменование 30-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия» согласно которому все осужденные были освобождены от наказания.

В течении 15 рабочих дней после получения полной версии приговора стороны вправе его обжаловать в вышестоящий суд.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 30 ноября 2023 19:13

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