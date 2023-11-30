ХИБЛА ГЕРЗМАВА ВЫСТУПИТ В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ . Концерт народной артистки Абхазии и России, оперной певицы Хиблы Герзмава состоится в Большом зале Московской консерватории 30 ноября, он станет частью музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.

«В этот вечер оперная дива выступит совместно с заслуженным артистом России, ведущим солистом Большого театра Игорем Головатенко (баритон) и заслуженным артистом Республики Армения, приглашенным солистом Мариинского театра Ованнесом Айвазяном (тенор)», – говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, программа вечера состоит из арий зарубежных и русских композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Антон Гришанин.

Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Первый музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» прошел в Абхазии в 2001 году. С того времени он ежегодно проводился в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы и стал проходить на нескольких площадках в России и за рубежом.