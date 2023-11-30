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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТАМ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 30 ноября 2023 19:15
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТАМ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. Международный центр подготовки спасателей Республики Беларусь (IRTcentre) прислал официальное уведомление, в котором предлагается пройти обучение абитуриентам из Абхазии – будущим специалистам Министерства по чрезвычайным ситуациям республики. В центре работает высоко классный преподавательский состав, он оснащен самой современной обучающей инфраструктурой и тренажерными лабораториями.

В шорт-лист наиболее значимых фундаментальных дисциплин, преподаваемых в IRTcenter, входят такие, как организация функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, ликвидация чрезвычайных ситуаций с наличием опасных химических и радиоактивных веществ, огнестойкость зданий и сооружений, проведение аварийно-спасательных и противопожарных операций на воздушных судах и объектах гражданской авиации (в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО).

Предварительная договоренность о возможности обучения граждан Абхазии на базе подобного центра рассматривалась во время недавней поездки министра по ЧС РА Льва Квициния в Беларусь в составе государственной делегации Республики Абхазия.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 30 ноября 2023 19:16

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