БЕСЛАН ЭШБА: БЛАГОДАРЯ ОЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ НЕПОГОДЫ

«Не в такой серьезной степени, как это было в Гагрском районе. В основном пострадал район Маяка. Размыло временные туристические объекты, которые разрешаем строить в летний курортный сезон. Четыре дерева упали в городе – на ул. Гулиа, Лакоба, на Старом поселке и в Новом районе. Пострадало одно домовладение на Маяке, будем оценивать ущерб и оказывать материальную помощь, так же, как и на улице Гулиа, где на двухэтажный дом упало дерево на крышу и повредило домостроение», – перечислил мэр.

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ . Шторм столицу не обошел, но последствия не такие серьезные, сказал в прямом эфире радио Sputnik Абхазия глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

Он отметил, что благодаря комплексным мерам, которые были предприняты хозяйственными службами столичной администрации, удается избегать глобальных последствий от непогоды в виде затопления.

«То, что было сделано, чтобы не допускать крупных наводнений, как было в 2021 году, дает результат. Отслеживаем состояние рек, которые проходят через город – Басла, Адзапш, Гарикуара, Сухумка. Нам удалось в этом и прошлом году провести работы по очистке русла рек, чем сняли вопросы затоплений. Периодически чистим выход в море реки Адзапш, чтобы течение воды не застревало и не выносило мусор. Как показало время, нам весной тоже придется приступить к текущим работам, чтобы всё не накапливалось и не превращалось потом в глобальную проблему», – отметил Эшба.

По словам мэра, также дает положительный результат и то, что удалось отремонтировать по Инвестпрограмме улицы Джонуа, Абазинская, Гулиа.

«На этих улицах заменены ливневые, водопроводные и канализационные трубы. Есть и текущий, постоянный ремонт по ливнёвке и канализации на других улицах, от трех до пяти аварий в день происходит, стараемся делать новые вставки, чтобы туда не возвращаться с ремонтом», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.