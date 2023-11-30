В 2024 ГОДУ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧАТСЯ НА 220 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ . В Сухумском городском Собрании 28 ноября депутаты рассмотрели представленный Администрацией столицы проект бюджета на 2024 год. Проект представили глава Администрации столицы Беслан Эшба и начальник Управления финансов Алхас Лагвилава.

Председатель Собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что проект бюджета социально направленный, что в предоставленной депутатам пояснительной записке есть ответы практически на все вопросы депутатов, в том числе, расписана динамика расходов бюджета.

Беслан Эшба рассказал участникам заседания об основных характеристиках проекта бюджета на 2024 год - об объемах доходов, расходов, межбюджетных трансфертах.

В проекте предусматриваются основные параметры:

– по доходам – 1 740 801.8 тыс. рублей;

– по расходам – 1 821 801.8 тыс. рублей.

Общий объем межбюджетных трансферов из республиканского бюджета определяется в объеме 81 млн. рублей.

Беслан Эшба подчеркнул, что в 2024 году прогнозируется увеличение доходов бюджета Сухума по отношению к 2023 году на общую сумму 220 млн 577 тысяч рублей. Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений основных доходов – налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышения уровня администрирования и увеличения собираемости.

После доклада начальника Управления финансов Алхаса Лагвилава депутаты единогласно утвердили бюджет города Сухум на 2024 год в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.