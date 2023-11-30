1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. 1 декабря в 11:00 состоится заседание Правительстве, в рамках которого рассмотрят вопросы:
О внесении изменения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы»;
Об утверждении методических указаний по определению нормативных показателей, необходимых для расчета тарифов (аккордных ставок) на погрузочно-разгрузочные работы в морских портах Республики Абхазия;
Об утверждении тарифов (аккордных ставок) на погрузочно-разгрузочные работы в морских портах Республики Абхазия;
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Черноморская жемчужина» права пользования участком недр для добычи подземных термальных вод в г. Очамчыра;
О предоставлении индивидуальному предпринимателю Хашба Стелле Дмитриевне права пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в селе Кутол Очамчырского района;
О проведении переговоров и подписании Соглашения между Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия и Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Об утверждении Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг.;
О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг. в Республике Абхазия;
О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг.;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2017 года №182 «Об установлении норм возмещения командировочных расходов, выплачиваемых за счет средств бюджетной системы Республики Абхазия»;
О внесении изменений в Особенности направления работников в служебные командировки, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2017 года №180;
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда;
О передаче помещений в безвозмездное пользование Государственному учреждению Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия «Фонд социального страхования Республики Абхазия»;
О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Абхазия в части установления функции по учреждению ведомственных знаков отличия и наград;
Об утверждении состава коллегии Министерства здравоохранения Республики Абхазия;
О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 февраля 2023 года №26 «Об утверждении Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия»;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 августа 2022 г. №101 «Об утверждении межведомственной целевой программы на 2023 год «Развитие демографии» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2023 г. №70);
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011 года №185 «Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия».
А также несколько земельных и имущественных вопросов.
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