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Абхазия Информ

ГЛАВНУЮ ЕЛКУ СТРАНЫ ОТКРОЮТ 22 ДЕКАБРЯ

Новости Четверг, 30 ноября 2023 19:53
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ГЛАВНУЮ ЕЛКУ СТРАНЫ ОТКРОЮТ 22 ДЕКАБРЯ

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. О том, как будет выглядеть главная елка страны в интервью «Апсны.Иахьа» рассказала инженер-специалист по благоустройству Администрации столицы Кама Кутелия. Она отметила, что открытие главной елки запланировано на 22 декабря.

«Елка не будет такой, как в прошлом году, по цветовой гамме и стилистике она будет радужной», – сказала Кутелия.

Она отметила, что каркас и елка прошлогодние, но оформление будет совершенно другим.

«На площади будут расположены различные инсталляции, фотозоны и многое другое. В этом году актуально сочетание разных цветов и поэтому, мы тоже решили следовать этой тенденции. Елку мы сместили ближе к зданию бывшего Совмина», – проинформировала Кутелия.

По словам специалиста, парадная часть елки также будет завешена красивыми светодиодными кольцами, которые будут напоминать звездное небо.

«Домики и все торговые павильоны будут оформлены одинаково, чтоб не было разнобоя, все будет в одном стиле. Люди, которые придут выпить кофе, чай будут сидеть «под звездным небом», – сказала Кама Кутелия.

Она отметила, что в текущем году атмосфера праздника будет ощущаться больше и в каждой детали.

«Главная наша цель, чтоб люди, которые приходят на площадь чувствовали себя, как в сказке», – подытожила Кама Кутелия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 30 ноября 2023 19:55

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