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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «У НАС НЕТ ДРУГОЙ РОДИНЫ!»

Новости Четверг, 30 ноября 2023 19:56
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «У НАС НЕТ ДРУГОЙ РОДИНЫ!»

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Государственном музее Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба прошла презентация книги «У нас нет другой Родины!» историка Сельчука Сымсым об истории борьбы Абхазии за независимость и Отечественной войне 1992-1993 годов. В ходе работы над ней автор взял интервью более чем у 400 человек, среди которых участники национально-освободительной борьбы народа Абхазии, участники боевых действий, члены абхазской диаспоры, изучил большое количество публикаций, видеоматериалов.

От имени министра обороны с приветственным словом выступил генерал-лейтенант Олег Аршба.

Приказом министра обороны Республики Абхазия «За большой вклад в развитие литературы Абхазии, неоценимую лепту в увековечение истории нашей Родины и в честь 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.» медалью 30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии были награждены Авидзба Сеим, Сельчук Сымсым и Октай Чкотуа.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 30 ноября 2023 19:58

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