Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. В Государственном музее Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба прошла презентация книги «У нас нет другой Родины!» историка Сельчука Сымсым об истории борьбы Абхазии за независимость и Отечественной войне 1992-1993 годов. В ходе работы над ней автор взял интервью более чем у 400 человек, среди которых участники национально-освободительной борьбы народа Абхазии, участники боевых действий, члены абхазской диаспоры, изучил большое количество публикаций, видеоматериалов.