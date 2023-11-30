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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ

Новости Четверг, 30 ноября 2023 19:59
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. Анализу въездного и выездного туризма, перспективам и инновациям в развитии туризма в Абхазии, а также подведению итогов летнего курортного сезона 2023 года посвящалось заседание представителей туристического сообщества Абхазии и России. Оно состоялось в четверг, 30 ноября в конференц-зале Кабинета министров.

Открывая мероприятие, замминистра Астамур Барциц отметил важность проведения встреч с ведущими туроператорами России, которые занимаются выездным туризмом.

Вице-премьер Кристина Озган также подчеркнула, что контакты с российскими коллегами очень важны и полезны.

«От эффективности вашей деятельности зависит, какое количество туристов посетит Абхазию в предстоящий туристический сезон, а эффективность вашей деятельности напрямую влияет на поступления налогов в бюджет страны», – сказала она.

Руководитель Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко поблагодарил абхазских коллег за приглашение и сказал, что очень рад находиться в гостеприимной Абхазии.

«Уже становится доброй традицией, что мы встречаемся в разных форматах к концу сезона и обсуждаем вопросы, которые появились в ходе туристического сезона. Основной вопрос – как сделать так, чтобы в следующем туристическом сезоне вашу солнечную страну посетило еще больше людей. Мы, со своей стороны, постараемся отправить, как можно больше людей, а вы их примите. Эти цели будут однозначно достигнуты. Динамика роста стабильна», – сказал он.

Представитель Союза туристической индустрии в Беларуси Филипп Гулый подчеркнул, что уже несколько лет в Абхазию стабильно направляется поток туристов из Беларуси.

«Нам всем хочется понятного, долгосрочного развития, когда мы можем прогнозировать туристические потоки, доходы и инвестиции на 10-20 лет вперед. Для того, чтобы мыслить на долгосрочную перспективу, а не на два-три сезона, нужны структура, порядок и система. Мы в своей стране столкнулись с тем, что, когда пошел поток российских туристов неожиданно для нас, мы не смогли исполнить то, что от нас хотели крупные туроператоры. В Республику Беларусь приезжали и приезжают российские туристы на санаторно-курортное лечение. Мы своим потенциалом никак не сравнимся с вами, но система у нас одинаковая», – сказал Гулый.

Депутат Алхас Барциц поблагодарил организаторов мероприятия и отметил, что для развития туристической отрасли необходим комплексный подход.

«Нужно планировать действия не только на предстоящий сезон, но и на перспективу. Учитывая сегодняшние процессы вокруг наших стран, конъюнктура туризма также меняется и испытывает определенные трудности. Несмотря на все это, мы пытаемся сообща показывать хорошие результаты», – сказал он.

По словам депутата, в Парламенте находятся проекты, которые непосредственно связаны привлечением инвестиций в республику, на развитие туристической отросли и создание благоприятных условий для туристов.

Гендиректор ООО «Интуриста» из Санкт-Петербурга Александр Мусихин, подводя итоги сезона, отметил, что в этом году заметно увеличилось число туристов, отправленных компанией в Абхазию.

«Абхазское направление давно известно в России. Оно со времен СССР было одним из основных пляжных направлений. В этом году в Абхазию мы отправили примерно 49 тысяч туристов. Картину сезона немного испортили погодные условия. В мае и июне было хорошее бронирование, но из-за погодных условий все изменилось. Нам также мешает то, что мы официально в своих каталогах не можем проставить звездность гостиниц из-за отсутствия классификации», – сказал Мусихин.

Он пожелал абхазским коллегам, чтобы туризм в Абхазии стал круглогодичным.

На встрече также выступили заместитель гендиректора туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко и генеральный директор ООО «Пегас Инкаминг» Виталий Пучко.

О том, как прошел туристический сезон 2023, рассказала начальник отдела анализа и прогнозирования туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения.

В завершение мероприятия было подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» и Некоммерческим партнерством «Абхазо-российская туристическая ассоциация». Подписи под соглашением поставили руководители организаций директор Александр Осауленко и Таращ Хутаба.

Соглашение заключено в целях защиты прав и законных интересов российских туристов, посещающих Республику Абхазия, а также в целях восстановления туристских обменов и увеличения числа российских туристов, посещающих Абхазию с туристскими и экскурсионными целями.

Об этом сообщает Минтуризма.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 30 ноября 2023 20:05

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