ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМГЛАВЫ МИД РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ
Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. В МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел, главы абхазской делегации на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Ираклия Тужба с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
С абхазской стороны во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния.
В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили повестку очередного 59-го раунда дискуссий, намеченного на 5-6 декабря.
Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и стабильности на местах. В очередной раз была отмечена необходимость заключения всеобъемлющего соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.
На встрече также обсуждались перспективы возобновления работы локального механизма безопасности на местах – МПРИ.
Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона передала через представителей ООН новые предложения, нацеленные на разморозку работы данного механизма.
В рамках деятельности второй рабочей группы по гуманитарным вопросам традиционно основание внимание абхазской стороны будет акцентировано на вопросах преодоления международной изоляции и обеспечения свободы передвижения для граждан Республики Абхазия.
Также в ходе встречи были затронуты и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
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