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Абхазия Информ

ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМГЛАВЫ МИД РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ

Новости Четверг, 30 ноября 2023 20:44
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ИРАКЛИЙ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМГЛАВЫ МИД РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ

Сухум. 30 ноября 2023. Абхазия-Информ. В МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел, главы абхазской делегации на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Ираклия Тужба с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

С абхазской стороны во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили повестку очередного 59-го раунда дискуссий, намеченного на 5-6 декабря.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и стабильности на местах. В очередной раз была отмечена необходимость заключения всеобъемлющего соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

На встрече также обсуждались перспективы возобновления работы локального механизма безопасности на местах – МПРИ.

Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона передала через представителей ООН новые предложения, нацеленные на разморозку работы данного механизма.

В рамках деятельности второй рабочей группы по гуманитарным вопросам традиционно основание внимание абхазской стороны будет акцентировано на вопросах преодоления международной изоляции и обеспечения свободы передвижения для граждан Республики Абхазия.

Также в ходе встречи были затронуты и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 30 ноября 2023 20:47

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