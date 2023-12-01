У ЖИТЕЛЯ С. ЧЛОУ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ . В результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками УУР МВД и уголовного розыска Гулрыпшского районного отдела милиции в п. Дранда был задержан Джопуа Саид Родикович 1996 г.р., житель с. Члоу, у которого было изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие с двумя обоймами боеприпасов.

Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что изъятый пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны в количестве 15 штук так же являются боевыми

В отношении Саида Джопуа органом предварительного расследования Гулрыпшского РОВД по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.