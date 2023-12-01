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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ С. ЧЛОУ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Новости Пятница, 01 декабря 2023 16:32
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У ЖИТЕЛЯ С. ЧЛОУ ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ. В результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками УУР МВД и уголовного розыска Гулрыпшского районного отдела милиции в п. Дранда был задержан Джопуа Саид Родикович 1996 г.р., житель с. Члоу, у которого было изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие с двумя обоймами боеприпасов.

Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что изъятый пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны в количестве 15 штук так же являются боевыми

В отношении Саида Джопуа органом предварительного расследования Гулрыпшского РОВД по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка   о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 01 декабря 2023 16:35

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