ЗА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 104 НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩИХ АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ . В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в Очамчырском районе сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности и специалистами Госстандарта Республики Абхазия на территории частного домовладения по ул. Лакоба в г. Очамчыра обнаружено 22 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Харазия Хасику Леонидовичу.

Семь аппаратов, которые были установлены в домовладении по ул. Эшба, изъяты у Атумава Ваталия Владимировича.

В доме по ул. Ладария изъято шесть аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Лацужба Гунару Борисовичу.

Так же шесть аппаратов изъято у Какоба Дениса Валерьевича из дома по ул. Гоголя.

В с. Маркула Очамчырского района при осмотре территории частного домовладения обнаружено и изъято пять аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Джопуа Хаджарату Геннадиевичую.

Три аппарата, подключенные к энергосети изъяты у жителя с. Кутол Очамчырского района Блабба Лаши Адгуровича.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий в с. Дранда сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в домовладениях по ул. Ес-оглы выявлено девять аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащих Гопия Автондилу Темуровичу.

В г. Пицунда сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом службы государственной безопасности и специалистами энергосбыта РУП «Черноморэнерго» из квартиры в доме по ул. Агрба изъято 10 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Хупория Алмасхану Владимировичу.

36 действующих майнинг-устройств, принадлежащих Овелян Арсену Владимировичу, обнаружено в домовладении по ул. Гагрипшское ущелье в г. Гагра.

Все оборудование изъято и помещено на склады временного хранения, владельцы привлечены к административной ответственности в соответствии действующим законодательством.

Об этом сообщает сайт МВД.