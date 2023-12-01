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Абхазия Информ

В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ РАЗРЕШЕНО ВЫЛОВИТЬ 27 ТЫСЯЧ ТОНН ХАМСЫ

Новости Пятница, 01 декабря 2023 16:39
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В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ РАЗРЕШЕНО ВЫЛОВИТЬ 27 ТЫСЯЧ ТОНН ХАМСЫ

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил общий допустимый улов водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи в осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг. Квота добычи на хамсу составила 27 тысяч тонн, прогноз запаса – 90 000 тонн оценивается как средний.

В осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг. запрещен экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

Общий допустимый улов других вид рыб: ставрида – 150 тонн; барабуля – 95 тонн; шпрот (килька) – 340 тонн; кефаль (лобан, сингиль, остронос) – 100 тонн; мерланг – 60 тонн; катран – 3 тонны; камбала-калкан – 6 тонн; скат (морская лиса и морской кот) – 20 тонн; луфарь, пеламида – 45 тонн; смарида – 50 тонн; прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, пеламида, сарган, скорпена и пр.) – 30 тонн.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 01 декабря 2023 16:41

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