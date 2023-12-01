ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА СОСТАВИТ 27 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров увеличил размер единовременных пособий по рождению ребенка на 5 тысяч рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат) составит 27 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 22 тысяч рублей.