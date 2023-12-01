ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА СОСТАВИТ 27 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Новости Пятница, 01 декабря 2023 16:42
Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров увеличил размер единовременных пособий по рождению ребенка на 5 тысяч рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат) составит 27 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 22 тысяч рублей.
При рождении ребенка, родители которого не работают (не служат) единовременное пособие составит 22 тысячи рублей (ранее – 17 тысяч рублей).
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.