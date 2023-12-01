БЕСЛАН ЭШБА: БУДУЩЕЕ ВИЖУ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ

«Здесь и конкурентоспособность другая. Надо создавать условия, чтобы строилось не только отели. Забегая вперёд – скажу: у нас есть идея, уже озвучили президенту, и сейчас готовим бизнес-предложение – на территории бывшей свалки города Сухум хотим создать особую экономическую зону. Для того, чтобы можно было бы привлечь туда крупных производителей продукции, чтобы не просто взяли и переехали в Абхазию, а чтобы научили наших специалистов, и условия у них будут лучшие, чем где-либо. Мы на многих площадках озвучили это – на площадках форумов Санкт-Петербурга, Москвы, Казани. Ведём переговоры, интерес есть. Кроме рынка внутреннего, есть выход через наши морские возможности. Продукция, произведенная здесь, будет дешевле, чем в России», – заметил Эшба.

Он напомнил, что в городе Сухум было несколько больших производств – кондитерская, галантерейная, мебельная и сувенирная фабрики, которые следовало бы возродить, для этого, в том числе, создается свободная экономическая зона на Маяке.

«Я будущее вижу за производством. Турист сегодня есть, а завтра может выбрать другое место, в зависимости от своего заработка, а производство – тот продукт, который нас самих может одеть, обуть, накормить, напоить, и туристов. Еще и деньги останутся в стране, а значит, останутся в банках, благодаря чему появится увеличенный кредитный портфель. Тут всё взаимосвязано. Чем больше производств мы сможем организовать на территории не только Сухума, но и страны, тем лучше. Торгово-экономическая концепции внутри страны, к сожалению, выстроена таким образом, что в основном это торговля и услуги, а это выметает деньги из страны. Поэтому и те деньги, которые есть в обороте, дорогие», – подчеркнул Беслан Эшба.

По его словам, сейчас ведутся подсчёты для того, чтобы понять, какова будет затратная часть инфраструктуры для создания свободной экономической зоны на территории бывшей мусоросвалки.

«То есть понятно, что в болото людей не привезти, им нужна готовая площадка. Мы не говорим инвесторам, помогите нам свалку рекультивировать, нет. Инфраструктурный проект – это совершенно другие инвестиции. Они могут быть государственными, государственно-частными, частными. Зависит от того, сколько денег надо потратить на подготовку площадки. Частично и город может участвовать. Хотим привести эту территорию в порядок для того, чтобы можно было там развивать промышленную составляющую», – сказал глава Сухума.

Беслан Эшба отметил возросший интерес российских инвесторов.

«Возможность продать через нас ещё в третью страну, через наши порты и статус, который есть у нашего государства, так же вызывает интерес. Поэтому хотим собрать пул инвесторов, которые будут понимать, куда и на каких условиях они могут прийти и работать. В мире две войны идут, по сути, и Абхазия в этих условиях начинает становиться игроком. Мы это видим по турпотоку, поступлениям товаров и транзитным возможностям – заработала контейнерная линия, которой 30 лет не было в Абхазии», – отметил он.

Об этом сообщает сайт столицы.