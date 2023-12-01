ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ . Состоялось заседание правительства, в рамках которого рассмотрены и приняты поправки технического характера в ряд нормативно-правовых актов, рассмотрены вопросы статуса объектов государственного имущества, права пользования участком недр и земельными участками.

Правительство увеличит размер единовременных пособий по рождению ребенка c 2024 года. Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат), составит 27 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 22 тысяч рублей. При рождении ребенка, родители которого не работают (не служат) единовременное пособие, составит 22 тысячи рублей (ранее – 17 тысяч рублей). Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Между Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия и Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирийской Арабской Республики будет пописано соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Стороны планируют сотрудничать по следующим направлениям: научные сельскохозяйственные исследования; растениеводство и защита растений; животноводство и здоровье животных; планирование и развитие сельских территорий; рыболовство и аквакультура; экономика сельского хозяйства.

Принято Распоряжение «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг.». Квоты на лов рыбу получат девять юридических лиц.

Кабинет Министров утвердил общий допустимый улов водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи в осенне-зимнюю путину 2023 – 2024 гг. В осенне-зимнюю путину 2023-2024 гг. запрещен экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением экспорта мороженой рыбы российскими рыбодобывающими предприятиями.

Об этом сообщает сайт КМ.