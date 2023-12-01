ПОЧЕМУ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ В АБХАЗИЮ И КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ НА ВЪЕЗД

Расскажем, почему могут не выпустить из России. Ведь будет очень обидно прилететь за несколько тысяч километров, внести предоплату за отель, но в Абхазию так не попасть. Именно так произошло с иркутянином Игорем Сергиенко. Мужчину не выпустили в Абхазию в сентябре этого года. Про свой долг он не знал.

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ . Не за горами Новый год, и множество туристов поедут в Абхазию. Им предстоит пересечь российско-абхазскую границу. Переход границы хоть и упрощенный, но всё же есть нюансы.

«Меня просто развернули пограничники, и всё. Сказали, долг какой-то за ЖКХ, и отправили к приставам. Долго дозванивался в Иркутск в службу судебных приставов, несколько дней выяснял, что за долг, как его погасить. Всё это время снимали жилье в Сочи, хотя в Абхазии была оплачена бронь. В результате выяснилось, что управляющая компания посчитала, что я ей задолжал за год, подала в суд, всё без меня там решили и приставам передали, – рассказывает Игорь.

В общем, попасть в сентябре в Абхазию ему так и не удалось, хотя он сразу заплатил долг по судебному решению, с которым был не согласен, но система ФССП работает со скрипом. До сих пор в ней висит его долг, хотя он уже обращался куда только возможно.

Итак, почему вас могут не выпустить в Абхазию:

1. Задолженность по алиментам, платежам за ЖКХ, штрафам ГИБДД, кредитам. Опасной ситуация становится, когда информация о неуплате попадает к судебным приставам и они открывают исполнительное производство. Узнать, есть ли у вас задолженность, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), понадобятся только фамилия, имя и отчество. Полагаться на «Госуслуги», куда должна приходить вся информация о ваших долгах, не стоит. У Игоря Сергиенко в профиле ее не было. Проверять нужно даже за день отъезда. Иногда банки продают какие-то старые долги, о которых вы и думать забыли. А потом судебный приказ и запрет выезд за границу.

2. Если есть судебное решение о запрете на выезд из России.

3. Несовершеннолетние дети: ребенок может пересечь границу, если едет с одним из родителей, попечителем, опекуном или усыновителем. Но вы должны подтвердить свой статус соответствующим документом, например свидетельством о рождении. Согласие второго родителя не требуется. Если вы не являетесь вышеперечисленными лицами, то необходимо оформить нотариальную доверенность на выезд детей.

4. Если вы с животными и на них нет документов и сертификатов о прививках.

5. Испорченный или просроченный паспорт. Кстати, в Абхазию можно заехать как по российскому документу, так и по загранпаспорту. Но если у вас в нем стоит отметка о посещении Грузии, прячьте подальше и никому не показывайте. Российским гражданам на въезде в республику никаких отметок не ставят.

6. Группа невыездных профессий. Это уже каждый знает сам. Для таких категорий предусмотрена уголовная ответственность, если они выезжают без специального разрешения.

https://sochi1.ru/text/world/2023/12/01/72972272/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop