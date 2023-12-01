ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЯД РЕШЕНИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ

Индивидуальному предпринимателю Хашба Стелле Дмитриевне предоставляется право пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в селе Кутол Очамчырского района сроком на 15 лет.

Сухум. 1 декабря 2023. Абхазия-Информ . Кабинет министров предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Черноморская жемчужина» право пользования участком недр для добычи подземных термальных вод по улице Чанба в г. Очамчыра сроком на 15 лет.

Имущество бывшего Гагрского хлебозавода ГП «Абхазхлеб» и имущественный комплекс Сухумской кондитерской фабрики включены в перечень объектов, подлежащих приватизации.

Одобрено предложение Администрации Гудаутского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в с. Калдахуара из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для последующего предоставления Симсим Данилу Баталовичу для индивидуального жилищного строительства.

Дано согласие Администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование ООО «ХАКАРА 2022» земельного участка площадью 0,60 га в г. Гагра (микрорайон «Кемпинг») для строительства средства размещения гостиничного типа.

Дано согласие Администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование ИП Ласария Лиане Дмитриевне земельного участка площадью 0,34 га в п. Цандрыпш для строительства средства размещения гостиничного типа.

Администрации Очамчырского района дано согласие на предоставление в постоянное пользование ИП Поцхор-оглы Сарии Лизбертовне земельного участка площадью 0,0584 га в г. Очамчыра для строительства средства размещения гостиничного типа.