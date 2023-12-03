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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ГЛАВА СУХУМА: ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ РАБОТАМ, ГДЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ХУЖЕ

Новости Воскресенье, 03 декабря 2023 11:19
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ГЛАВА СУХУМА: ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ РАБОТАМ, ГДЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ХУЖЕ

Сухум. 3 декабря 2023. Абхазия-Информ. На обустройство тротуаров в 2023 году потрачено 12 миллионов рублей, на работы во дворах многоэтажных домов, подъездов и подвалов выделено 27 миллионов рублей (25 объектов). Об этом в интервью радио радио Sputnik сообщил глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

«Такая работа ведётся ежемесячно, и цифра будет больше. У нас огромный реестр, под полмиллиарда уже приближается сумма заявок, которые надо отработать. Отвечаем на депутатские обращения, которые передают просьбы горожан – своих избирателей. Приведу пример. В будущем году 10 новых площадок будет, в этом году мы построили 13 новых, кроме тех, которые отреставрировали. Вместе с депутатами, нашими районными управами решаем, даже если тротуарная плитка кладется. Приоритет, конечно, там, где чрезвычайная ситуация выше, я категоричен в этом вопросе, чья бы и какая просьба ни была. Мост не был запланирован по улице Аиааира, но когда жители обратились и мы провели экспертизу, он мог рухнуть, поэтому более трех миллионов рублей направили туда. Много непредвиденных ситуаций, на которые мы оперативно реагируем», – сказал Эшба.

Службы столичной администрации занимаются решением проблемы состояния подвалов многоэтажек.

«Мы знаем эту проблему и здесь дело не только в коммуникациях, в подвале. Здесь грунтовые воды и строительство с ошибками. Могу даже назвать дома, которые были построены таким образом, что не учли выход грунтовых вод. И даже есть такие дома, где еще до войны вода собиралась внизу. Многие подвалы мы уже осушили, поменяли внутреннюю коммуникацию, установили насосы для отвода грунтовых вод. Это работа ведётся и будет продолжена. Приобретен насос высочайшего уровня, сейчас мы специально машину под него готовим. Вся эта работа усилится в самое ближайшее время. Проблема не только в грунтовых водах, важна и дисциплина наших жителей, когда пользуются коммуникациями, особенно в многоквартирных домах. Отдельный разговор про дисциплину платежей за коммунальные услуги. Требовать мы умеем, а обязательства нести перед своими соседями? В основном, одни и те же платят», – заметил Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 03 декабря 2023 11:29

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