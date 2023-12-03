ГЛАВА СУХУМА: ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ РАБОТАМ, ГДЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ХУЖЕ

«Такая работа ведётся ежемесячно, и цифра будет больше. У нас огромный реестр, под полмиллиарда уже приближается сумма заявок, которые надо отработать. Отвечаем на депутатские обращения, которые передают просьбы горожан – своих избирателей. Приведу пример. В будущем году 10 новых площадок будет, в этом году мы построили 13 новых, кроме тех, которые отреставрировали. Вместе с депутатами, нашими районными управами решаем, даже если тротуарная плитка кладется. Приоритет, конечно, там, где чрезвычайная ситуация выше, я категоричен в этом вопросе, чья бы и какая просьба ни была. Мост не был запланирован по улице Аиааира, но когда жители обратились и мы провели экспертизу, он мог рухнуть, поэтому более трех миллионов рублей направили туда. Много непредвиденных ситуаций, на которые мы оперативно реагируем», – сказал Эшба.

Службы столичной администрации занимаются решением проблемы состояния подвалов многоэтажек.

«Мы знаем эту проблему и здесь дело не только в коммуникациях, в подвале. Здесь грунтовые воды и строительство с ошибками. Могу даже назвать дома, которые были построены таким образом, что не учли выход грунтовых вод. И даже есть такие дома, где еще до войны вода собиралась внизу. Многие подвалы мы уже осушили, поменяли внутреннюю коммуникацию, установили насосы для отвода грунтовых вод. Это работа ведётся и будет продолжена. Приобретен насос высочайшего уровня, сейчас мы специально машину под него готовим. Вся эта работа усилится в самое ближайшее время. Проблема не только в грунтовых водах, важна и дисциплина наших жителей, когда пользуются коммуникациями, особенно в многоквартирных домах. Отдельный разговор про дисциплину платежей за коммунальные услуги. Требовать мы умеем, а обязательства нести перед своими соседями? В основном, одни и те же платят», – заметил Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.