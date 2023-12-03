ЗАРПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СУХУМЕ УВЕЛИЧАТСЯ НА 100%

Сухум. 3 декабря 2023. Абхазия-Информ. С 1 января на 100 процентов увеличатся оклады работников бюджетной сферы в Сухуме. Об этом сообщил глава Администрации Сухума Беслан Эшба в эфире радио Sputnik Абхазия. Повышение зарплаты осуществляется за счет дополнительных доходов бюджета столицы.

«Рост бюджета существенный. В этом году обратились в Сухумское городское собрание и депутаты поддержали наши благие намерения. Практика была, в 2023 году в том числе, что в зависимости от финансовых возможностей увеличивали заработную плату путем дополнительных выплат и премий к основному окладу. Сейчас мы увеличиваем оклад на 100 процентов, и вышли на минимальный показатель. Все надбавки, которые были, они переведены в статус заработных плат. То есть оклад увеличивается официально на 100 процентов. К той доплате, которая была ранее, мы оставили еще 30 процентов. На это запланировано 120 миллионов рублей в год. Это касается всех муниципальных служащих, за исключением тех, кто получает российские надбавки (врачи и преподаватели). Справедливости ради, надо сказать, что давно надо было уровнять. Сегодня аппаратные работники получают 7-8 тысяч рублей. Я думаю, что это хорошая история – повышение заработных плат. В среднем это будет в районе 20 тысяч рублей», – сказал Беслан Эшба.

Глава столицы напомнил, что город Сухум производит дополнительные выплаты, кроме республиканских выплат, восьми отдельным категориям граждан, среди них многодетные семьи, инвалиды детства, и выплаты по рождению ребенка.

«Бюджет социального отдела (сейчас называется «Расчётный центр по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат») вырос от 44 миллионов до 72, то есть почти на 100 процентов. Выплаты по рождению ребёнка с нового года будет 10 тысяч рублей. Те, кто получали полторы тысячи, будут получать до трех тысяч рублей, кто получал 700 рублей – будет стократное увеличение», – перечислил мэр.

Кроме того, к новому году Администрация столицы выплатит многодетным семьям единовременные пособия.

Об этом сообщает сайт столицы.