РЕКОНСТРУКЦИЯ «ВИЛЛЫ АЛОИЗИ» БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме завершается реконструкция объекта историко-культурного наследия «Вилла Алоизи», которой исполняется 127 лет. Проект реконструкции данного архитектурного комплекса финансирует известный в России и Абхазии бизнесмен и меценат Эдгар Гвазава.

Немного истории. Иоаким Алоизи – грек по национальности, французский подданный, много лет прожил в Марокко, где занимался производством и продажей шелка. В 1901 году он с семьей приезжает в Сухум и покупает двухэтажный дом у вдовы заместителя начальника Сухумского округа полковника М.Н. Де-Симона.

В 1904 году Алоизи нанял самого лучшего архитектора Сухума А.Синицына, который превратил особняк в шикарную виллу, архитектура которой сочетала в себе разные стили: романтический модерн, мавританский, неоготический, неорусский. Интересно, что с разных ракурсов вилла смотрелась по-разному.

Во дворе был небольшой парк с фонтаном, в коридоре на стенах висели черепа длиннорогих туров, зубров и оленей. Рядом с домом Алоизи выстроил одноэтажное здание для обслуживающего персонала, в настоящее время это жилой дом.

Алоизи был не только купцом и шелководом, но и меценатом. В том же 1901 г. он покупает участок на берегу моря и строит там два здания – «Лучшая парикмахерская Жана» и ресторан «Биржа» (не сохранилось). Кроме того, в Сухуме он построил театр, отель и кинотеатр. В 1946 году в зданиях театра и гостиницы случился пожар. В последствии, эти здания реконструировали и объединили в одно. Теперь там располагается драмтеатр им. Чанба.

В 1920 году виллу у Алоизи экспроприировали. В ней сделали многоквартирный дом. В одной из квартир разрешили остаться супругам Алоизи (их сыновья в то время учились в Варшаве). В другой квартире с 1925 года по 1937 год жил известный абхазский драматург и общественный деятель Самсон Чанба, пока его после доноса не арестовали, а семью выдворили из коммунального дома, в котором жили еще шесть семей. Имущество было конфисковано государством. Самсона Чанба расстреляли в 1937 году. Его квартиру занял прокурор Виктор Бжания, потомки которого жили там до конца ХХ века.

В настоящее время «Вилла Алоизи» – это частная собственность в Государственном списке объектов историко-культурного наследия Абхазии.

Представитель заказчика – москвич Илья Выдриц в беседе с корреспондентом агентства «Абхазия-Информ подчеркнул, что меценат-собственник Эдгар Гвазава делает большое дело, восстанавливая архитектурную достопримечательность Сухума.

«Не каждый меценат может себе это позволить столь дорогостоящее мероприятие. Дом Алоизи был в ужасающем состоянии, о чем свидетельствуют фотографии прошлых лет. Восстановление и реконструкция этого объекта, весьма сложные и огромные работы, а также материальные вложения», - сказал Илья Выдриц.

Он подчеркнул, что его группа специалистов, занимается не просто стройкой, но и сложной реставрацией, и воссозданием утраченного временем и войной облика объекта. Подобного в Сухуме, да и во всей Абхазии нет.

Выдриц отметил, как сложно производить работы. Приходится завозить качественные строительные и отделочные материалы, соответствующее оборудование, инструменты из Москвы. Все это сопряжено с перевозом материалов через границу, и последующими таможенными процедурами. Только лепнины пришлось воссоздать более чем 500 единиц.

«Мы стараемся восстановить все как было. Есть старинные фотографии, есть и фотографии разрушений на момент начала стройки. Конечно, этот объект и его убранство удивляют своим разнообразием символической лепнины. Мы восстанавливаем все, забор и его башенки, все скульптурные фигуры, украшавшие особняк», – говорит Илья Выдриц. «Виллу Алоизи» планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Ответственный за реставрацию и реконструкцию инженер-строитель Николай Подлецкий на протяжении уже двух лет успешно руководит строительными работами на объекте «Вилла Алоизи». Он рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе реконструкции здания.

По его словам, «Виллу Алоизи» можно назвать долгостроем. Попытки решить проблему разрушающегося от времени и от последствий войны объекта, переходившего из рук в руки частных владельцев, приводили его только в еще больший упадок. Начатая в 2011 году реконструкция тоже не увенчались успехом. Такая неразбериха продолжалась до 2015 года. Затем объект «заморозили» по объективным причина, однако, усилиями активистов ООО «Наида» история реставрации, восстановления «Виллы Алоизи» получила логическое завершение.

Николай Подлецкий рассказал, что в результате ремонтно-восстановительных работ были усилены стены ветхого здания из дранки. В особняке восстановлен не только внешний фасад, но и внутренне убранство. Само здание будет оборудовано с учетом современных строительных технологий, современных коммуникации и ЖКХ. Здесь установлены новые стилизованные двери и окна из каштана, со стеклопакетами, каштановые жалюзи и многое другое.

Все в этом особняке обновлено с учетом старинных фотографий, сохранены все детали интерьера и эклектического дизайна Виллы Алоизи. На всех трех этажах восстановлены стены и колонны, состоящие из 16 элементов. Кстати, колонны третьего этажа галереи украшает арабская вязь «Мухамад. Аллах Акбар» (Алоизи, хотя и был римско-католического вероисповедования, но чтил Коран. –АИ)

Восстановлен и минарет из металла, воссоздана точная копия металлической лестницы ведущей к минарету с оригинальным стилизованным восточным орнаментом мастером своего дела, архитектором Бесланом Брантовым. Этот человек, с большим вкусом, чувствующий сухумский флер, создал много стильных объектов в Абхазии, в Сухуме в частности. Он дизайнер интерьеров многих популярных ресторанов, кафе, магазинов, частных домовладений. Среди его работ: в Новом Афоне – ресторан «Гуада»; в Сухуме – кафе и рестораны «Ривьера», «Пингвин», «Атриум-Виктория», «Эрцаху», «ДЭМ» и «Дольче Вита», «Кантри-Чикен», магазин «Ваниль», салон красоты «Дуэт», гостиница «Сагым» и др.

Беслан Брантов не является профессиональным художником, не имеет специального образования, но, тем не менее, является одним из наиболее востребованных дизайнеров-фрилансеров. Его «университетами» стала сама жизнь, чувство красоты, увлечение искусством, а также искренняя любовь к архитектуре родного города. Он известен в Сухуме, как противник «новоделов» из памятников архитектуры.

Николай Подлецкий рассказал о том, как на вилле проводилась гидроизоляция, поскольку здание на протяжении больше века находилось в полусыром состоянии в субтропическом климате, свойственном Сухуму. При строительных работах используются высококачественные строительные материалы, фурнитура, экологически чистая местная песчано-гравийная смесь и многое другое.

На объекте работает группа местных молодых людей, желающие получить навыки современных строительных технологий.

«Они ездят из Гудауты. Для этих трудолюбивых молодых людей очень важна не только работа, но большой опыт. На строительстве этого уникального объекта, они приобрели специальности штукатура, маляра, кровельщика, каменщика, бетонщика и сварщика. Ранее эти ребята стройкой не занимались», – сказал Николай Подлецкий.

По его мнению, Эдгар Гвазава, который родился и вырос в Абхазии, это человек обладающий тонким вкусом не только в ведении бизнеса, но и в архитектуре. Он также является активным участником Московской абхазской диаспоры со дня ее создания.

Трепетное отношение к историко-архитектурному наследию Абхазии – это хобби Эдгара, хотя ему не чужд и интерес к современной архитектуре. Об этом свидетельствует строительство офисного здания из стекла, метала и бетона в стиле хайтек «Gudou Plaza». Этот проект для абхазской столицы создали архитекторы из Санкт-Петербурга Андрей Уколов и Екатерина Осипова. Бизнес-центр «Gudou Plazа» получил Золотой диплом в номинации «Административные здания и сооружения» на Уральском фестивале «Белая Башня» 2013 года.

Эдгар Гвазава также организовал и профинансировал ремонт старинного здания по ул. Лакоба, где ныне располагается КБ «Амра». По информации сухумоведа Тайи Алания здание, расположенное по ул. Лакоба в XIX веке принадлежало купцу Хафизу Авидзба, отцу легендарной летчицы, герою Советского Союза Мери Авидзба.

Трепетное отношение к истории своей родины у Эдгара Гвазава, работающего в России, наверное, больше связано непосредственно с памятью младшего брата Эдгара – Оскаре Гвазава. Этот красивый молодой человек был убит снайпером во время Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Сухуме, у парка им. Надежды Курченко. Оскар был добрым парнем, любил жизнь, родных и друзей. Однако его жизнь прервалась в таком молодом возрасте…

В беседе с корр. «Абхазия-Информ» группа рабочих выразила благодарность владельцу особняка и меценату Эдгару Гвазава, за организацию и финансирование строительных работ на «Вилле Алоизи».

«Для нас это бесценный опыт в жизни. Мы сможем и дальше развиваться в работе, в строительстве. Да это тяжело, но очень интересно и мы видим результат нашей деятельности – восстановленную красоту этой исторической части нашей столицы», – сказал один из строителей Руслан Гвазава.

Такого же мнения и его коллеги – Алмас Жиба, Эрик Ацанба, Адгур Аргун и др.

В завершении знакомства с ходом ремонтно-строительных работ Николай Подлецкий рассказал, как были воссозданы сказочные львы на воротах. Время и война разрушили эти скульптуры, но общими усилиями специалисты смогли сделать силиконовые формы для клыков, зубов, хвостов и прочих деталей чтобы потом восстановить их.

Объект охраняется и пока закрыт для посещения. Но, по словам его владельцев, в ближайшей перспективе состоится официальное открытие «Виллы Алоизи», на радость сухумцам и гостям столицы.

«Вилла Алоизи» станет символом реального государственно-частного партнерства в сфере охраны культурного наследия Абхазии.

Материал подготовила Индира Барциц.