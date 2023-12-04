ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Мы уделяем большое внимание взаимодействию с СКФО в рамках абхазо-российского сотрудничества в сфере образования и науки. Уверен, эти темпы будут наращиваться», – сказал Аслан Бжания, приветствуя гостя.

Дмитрий Беспалов проинформировал президента о результатах работы Северо-Кавказского федерального университета в Республике Абхазия. По его информации, с 2014 года университет ведет активную работу, направленную на помощь Абхазии в модернизации системы образования республики. За этот период совместно с Министерством просвещения разработан проект закона об образовании, который сейчас находится в парламенте.

«Также разработаны 17 проектов подзаконных правовых актов в сфере образования, 2 699 граждан республики успешно прошли повышение квалификации по различным направлениям (2 299 педагогических работников, 29 научных сотрудников Академии наук Абхазии, 310 государственных гражданских служащих, 61 специалист реального сектора экономики), совместно проведены крупные международные научно-образовательные мероприятия», – сообщил ректор СКФУ.

На встрече речь шла о созданных в Абхазии четырех международных научно-исследовательских лабораториях. Дмитрий Беспалов сказал также, что для 120 государственных служащих были проведены курсы повышения квалификации, 51-му школьному психологу и учителям-предметникам выданы удостоверения о прохождении курсов.

«Наши преподаватели также читали в Абхазии лекции для сотрудников госструктур о законности и дисциплине, противодействии коррупции и муниципальном управлении», – отметил он.

Министр просвещения Абхазии Инал Габлия, участвовавший во встрече подчеркнул важность сотрудничества с СКФО, и доложил президенту о текущем сотрудничестве и ближайших перспективах.

В ходе встречи обсуждались и другие актуальные вопросы науки и образования.

Об этом сообщает сайт главы государства.