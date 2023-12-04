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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 17:20
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Жителю с. Маркула Очамчырского района Убилава Ахре Ражиковичу 1984 г.р. вменяется незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере, покушение на незаконные приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, а так же приобретение и хранение боеприпасов.

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию гражданина Убилава и изъятию запрещенных веществ и предметов провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району. По месту жительства последнего сотрудники милиции обнаружили и изъяли патроны калибра 7.62 мм и 5.45 мм, в общем количестве 34 единицы. Так же изъяты два бумажных свертка с веществом растительного происхождения внутри. Согласно экспертной справке, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», общим весом 5,592 гр..

Во дворе домовладения, под навесом, были обнаружены наркосодержащие ветки растений конопли вида «Южно-Краснодарская», которые могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства «марихуана», вес изъятого вещества составил 101 грамм. На момент задержания Ахра Убилава и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Убилава по ч.2 ст. 223, ч.3 ст.223 через ч.3 ст. 29 и ч.1 ст. 217 УК РА проводит следственное подразделение Очамчырского РОВД. Судом Очамчырского района последнему тзбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

***

Отделом дознания УВД по г. Сухум проводится расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства без цели сбыта в отношении жителя с. Агубедия Ткуарчалского района.

Черкезия Одик Родикович, 1997г.р. был задержан в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по ул. Анчабазде в г. Сухум сотрудниками отдела уголовного розыска столичного УВД. При личном досмотре у гражданина изъято наркотическое средство «канннабис», как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД.

На период проведения предварительного следствия гражданин Черкезия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 04 декабря 2023 18:00

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