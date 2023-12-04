АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СКФУ
Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым.
Беспалов рассказал о совместной работе вуза и абхазской стороны, в рамках которой с 2014 года реализуются мероприятия образовательного, исследовательского и научного направлений.
Кроме того, абхазские специалисты и представители вуза совместно работали над законопроектом об образовании и подзаконными актами, регулирующими сферу.
Стороны также обсудили текущие проекты и мероприятия на 2024 год.
Об этом сообщает сайт КМ.