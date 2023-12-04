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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СКФУ

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 18:27
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ СКФУ

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым.

Беспалов рассказал о совместной работе вуза и абхазской стороны, в рамках которой с 2014 года реализуются мероприятия образовательного, исследовательского и научного направлений.

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения Абхазии программы по повышению квалификации прошли свыше 2500 специалистов (госслужащие, работники экономического сектора и сферы образования) из Абхазии.

Кроме того, абхазские специалисты и представители вуза совместно работали над законопроектом об образовании и подзаконными актами, регулирующими сферу.

Стороны также обсудили текущие проекты и мероприятия на 2024 год.

Об этом сообщает сайт КМ.

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