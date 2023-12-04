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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 18:30
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В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. На заседании парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам депутаты рассмотрели проект Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год», а также обсуждили Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2024 год.

В заседании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба.

В ходе обсуждения законопроекта представители правительства ответили на многочисленные вопросы депутатов, после чего комитетом было принято решение рассмотреть проект Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год» на ближайшем заседании сессии Парламента для принятия его в первом чтении.

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