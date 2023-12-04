В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»
Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. На заседании парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам депутаты рассмотрели проект Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год», а также обсуждили Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2024 год.
В ходе обсуждения законопроекта представители правительства ответили на многочисленные вопросы депутатов, после чего комитетом было принято решение рассмотреть проект Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год» на ближайшем заседании сессии Парламента для принятия его в первом чтении.