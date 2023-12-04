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Абхазия Информ

ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛОВ РЫБЫ

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 18:35
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ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛОВ РЫБЫ

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка информирует граждан Республики Абхазия, что в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках РРНП с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Дирекция также напоминает, что на территории РРНП Законом об особо охраняемых природных территориях и Положением РРНП запрещается любая деятельность (в том числе и охота), которая может нанести ущерб растительному и животному миру.

Дирекция просит помнить, что все природные объекты являются национальным достоянием республики.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 04 декабря 2023 18:37

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