Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка информирует граждан Республики Абхазия, что в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках РРНП с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Дирекция также напоминает, что на территории РРНП Законом об особо охраняемых природных территориях и Положением РРНП запрещается любая деятельность (в том числе и охота), которая может нанести ущерб растительному и животному миру.

Дирекция просит помнить, что все природные объекты являются национальным достоянием республики.