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Абхазия Информ

УРОЧИЩЕ АУАДХАРА ЗАКРЫТО НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 18:38
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Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка предупреждает жителей и гостей Абхазии, что на территории РРНП (ур. Ауадхара) идут обильные снегопады. Службы национального парка осуществляют необходимые меры по расчистке дороги. Однако, в целях вашей безопасности, дирекция просит осуществлять поездки на оз. Рица на автомобилях, оснащенных зимней резиной.

Урочище Ауадхара будет закрыто с 24 ноября для посещения туристов и граждан Абхазии на зимний период.

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