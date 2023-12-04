УРОЧИЩЕ АУАДХАРА ЗАКРЫТО НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка предупреждает жителей и гостей Абхазии, что на территории РРНП (ур. Ауадхара) идут обильные снегопады. Службы национального парка осуществляют необходимые меры по расчистке дороги. Однако, в целях вашей безопасности, дирекция просит осуществлять поездки на оз. Рица на автомобилях, оснащенных зимней резиной.

Урочище Ауадхара будет закрыто с 24 ноября для посещения туристов и граждан Абхазии на зимний период.