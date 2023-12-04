КОНСТАНТИН АХБА – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ «ЯНТАРНЫЕ ПЕРЧАТКИ»

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. Константин Ахба стал победителем 27-го Международного турнира по боксу «Янтарные перчатки». Он выступал в весовой категории до 54 кг среди старших юношей 2008-2009 годов рождения. В финальном поединке спортсмен одержал победу над Деннисом Штайнбренер из Германии.

Турнир проходил в Калининграде, участие в нем принимали 108 спортсменов из трех стран: России, Беларуси и Германии.

Константин Ахба – воспитанник гудаутской спортивной школы имени Михаила Чачба, бронзовый призер первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Является воспитанником тренеров Аслана Ахба и Эдуарда Депеляна.

Тренеры выражают благодарность Джемалу Губаз и президенту Федерации бокса города Гудаута Денису Ажиба за помощь в организации поездки на турнир.