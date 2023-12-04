ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА «СУХУМ-МАРАФОН»
Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. 27 октября 2024 года в Абхазии впервые состоится «Сухум-Марафон». Забеги пройдут на 42,2, 21,1 и 5 километров. Принять участие в забеге можно с 18 лет. Маршрут марафона будет проходить по столице Абхазии: стартуем на набережной Махаджиров, по Кодорскому шоссе, улица Акиртава и Лакоба, по проспекту Аиааира по набережной Диоскуров, порт Сухум.
Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию на марафон,вы сможете по ссылке на официальном сайте: https://sukhummarathon.org
Спортивное мероприятие организованно московской командой ООО «Беговая история», при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта и Федерации триатлона Абхазии.
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