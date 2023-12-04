ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА «СУХУМ-МАРАФОН»

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. 27 октября 2024 года в Абхазии впервые состоится «Сухум-Марафон». Забеги пройдут на 42,2, 21,1 и 5 километров. Принять участие в забеге можно с 18 лет. Маршрут марафона будет проходить по столице Абхазии: стартуем на набережной Махаджиров, по Кодорскому шоссе, улица Акиртава и Лакоба, по проспекту Аиааира по набережной Диоскуров, порт Сухум.