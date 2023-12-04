 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА «СУХУМ-МАРАФОН»

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 19:47
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА «СУХУМ-МАРАФОН»

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. 27 октября 2024 года в Абхазии впервые состоится «Сухум-Марафон». Забеги пройдут на 42,2, 21,1 и 5 километров. Принять участие в забеге можно с 18 лет. Маршрут марафона будет проходить по столице Абхазии: стартуем на набережной Махаджиров, по Кодорскому шоссе, улица Акиртава и Лакоба, по проспекту Аиааира по набережной Диоскуров, порт Сухум.

Регистрация завершится 27 сентября 2024 года.

Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию на марафон,вы сможете по ссылке на официальном сайте: https://sukhummarathon.org

Спортивное мероприятие организованно московской командой ООО «Беговая история», при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта и Федерации триатлона Абхазии.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНСТАНТИН АХБА – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ «ЯНТАРНЫЕ ПЕРЧАТКИ» ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1514 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.