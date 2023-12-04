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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1514 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Понедельник, 04 декабря 2023 19:52
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1514 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1514 нарушений правил дорожного движения, из которых 87 – нарушение норм тонирования автостекол. 55 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии https://mvdra.org/news/

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 04 декабря 2023 19:53

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