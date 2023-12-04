ШХАЕВ АЗНАУР – ЧЕМПИОН МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Сухум. 4 декабря 2023. Абхазия-Информ. В г. Ессентуки прошёл XV Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою, посвященный 20-летию IF FCF. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и регионов России – Чеченской Республики, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино- Балкарии, Ингушетии, Карачаево- Черкесской республики, Вороженской и Ростовской области и др.

Республику Абхазия представляли спортсмены секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Шхаев Азнаур стал чемпионом мира, занял первое место среди спортсменов 19 лет и старше, в весовой категория 61 кг.

3 место завоевали: Габечия Астан, среди спортсменов 16-18 лет, в вес/кат до 71 кг, Атумава Тамерлан, среди спортсменов 16-18 лет, в вес/кат 61 кг, Бганба Осман, среди спортсменов 16-18 лет, в вес/кат до 57 кг и Базильский Леон, среди спортсменов 14-15 лет, в вес/кат до 60 кг.

Бойцы команды провели по два, а некоторые по три боя. В общекомандном зачёте команда Абхаии заняла 2-ое место.

Подготовили бойцов Атумава Таташ, Смыр Саид и Квициния Ахра.