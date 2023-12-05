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Абхазия Информ

МОСКОВСКИЙ ВРАЧ АЛЕКСАНДР ДЗИДЗАРИЯ НАГРАДЕН ОРДЕНОМ СВЯТОЙ АННЫ

Новости Вторник, 05 декабря 2023 11:19
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МОСКОВСКИЙ ВРАЧ АЛЕКСАНДР ДЗИДЗАРИЯ НАГРАДЕН ОРДЕНОМ СВЯТОЙ АННЫ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Врач Александр Дзидзария за заслуги перед российским здравоохранением возведен в ранг кавалера императорского ордена Святой Анны. Орденский знак врачу Александру Дзидзария вручила глава российского императорского дома княгиня Мария Владимировна Романова. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил активист Московской абхазской диаспоры Вахтанг Тужба.

Дзидзария Александр Гудисович – доктор медицинских наук, заведующий онкоурологическим отделением РНЦРР, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины РУДН, президент ассоциации молодых урологов РФ.

Российский императорский дом, императорская фамилия – непосредственные представители рода Гольштейн – Готторп – Романовых, занимавшие императорский престол Российской империи, и их семья, чьи права и обязанности определялись законодательством Российской империи, в особенности законами об императорской фамилии – «Учреждениями о Императорской Фамилии» 1797 и 1886 годов.

Помимо собственно Романовых на рубеже XIX-XX веков включал также некоторых представителей династий лейхтенбергских, ольденбургских и мекленбургских правителей как потомков императоров по женской линии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 11:28

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